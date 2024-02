O colapso de uma mina ilegal na Venezuela em três pontos

- O modelo -

Em 2016, Maduro criou o Arco Mineiro do Orinoco, uma área de quase 112 mil quilômetros quadrados com reservas de ouro, diamante, ferro, bauxita, cobre e coltan para exploração.

O modelo, que procurou complementar a diminuição das receitas do petróleo, abriu a porta para operações ilegais que se expandiram por todo o sul da Venezuela, afirma Cristina Burelli, da SOS Orinoco.

"Denunciamos isso sistematicamente desde 2018", disse Burelli à AFP. "A resposta foi negá-lo, primeiro, e a partir de 2022 começaram as 'operações' militares".

As Forças Armadas informaram que no ano passado cerca de 14 mil garimpeiros ilegais foram expulsos do Parque Nacional Yapacana, localizado no Amazonas, mas Burelli considera que essas operações "um espetáculo midiático" que não resolveram o problema.

O último relatório da SOS Orinoco estima que a mineração ilegal retomou as atividades.