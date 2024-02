Ortega justifica destituição da nacionalidade nicaraguense de opositores

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, justificou na quarta-feira (21) a destituição, há um ano, da nacionalidade de 317 opositores e críticos de seu governo que foram enviados ao exílio, ao acusá-los de "traidores" e "vende-pátria".

Em um ato de recordação do assassinato há 90 anos do general Augusto César Sandino, herói nacionalista, Ortega chamou de "traidores, vende-pátria, apátridas" os opositores que "queriam acabar com este país" em 2018, durante os protestos contra seu governo, que terminaram com mais de 300 mortos.

Ortega comparou os opositores no exílio com os ex-presidentes Adolfo Díaz e Emiliano Chamorro, do início do século XX, que auxiliaram a ocupação da Nicarágua pelos Estados Unidos (1912-1933), contra a qual Sandino lutou.