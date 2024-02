Praça circular descoberta no Peru é tão antiga quanto pirâmides do Egito, dizem cientistas

"Em 2018, foi descoberta por um grupo de arqueólogos peruanos e americanos, e se localiza nas áreas montanhosas do sítio arqueológico de Callacpuma, a 8km da cidade de Cajamarca, 800km ao norte de Lima.

O local se carateriza por sua construção única de grandes pedras colocadas verticalmente, que formam uma estrutura de aproximadamente 20 metros de diâmetro com dois muros concêntricos.

"Era um espaço para cerimônias da comunidade, isso nos diz que há cerca de 5.000 anos os antigos cajamarquinos realizavam cerimônias no alto desses morros", explicou Chirinos.

A diretora de Projeto de Pesquisa Arqueológica indicou que essa descoberta é muito importante para a pré-história de Cajamarca e do Peru porque "não se sabia que esse tipo de estrutura era tão antiga".

O Ministério da Cultura declarou em um comunicado que "oferendas de cerâmica, fragmentos de cristal de quartzo, sodalita, antracite e miniaturas de pedra foram encontradas" nos arredores da praça.

No entanto, a descoberta não é a mais antiga do Peru, pois a cidadela de Caral tem 5.000 anos e é considerada a civilização mais remota da América e uma das mais antigas do mundo junto as da Mesopotâmia, Egito, China, Índia e Creta.