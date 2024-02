UE deve anunciar sede da futura agência contra lavagem de dinheiro

A escolha da sede deu origem a complexas negociações entre os países-membros no seio do Conselho Europeu, assim como acontece com todas as agências da UE.

Pela primeira vez, os eurodeputados terão participação no procedimento.

No total, estão atribuídos 27 votos aos eurodeputados, com uma distribuição entre os diferentes grupos políticos de acordo com o seu tamanho. Os 27 países-membros também terão um voto cada.

A votação final será secreta. Outras rodadas talvez sejam necessárias para alcançar a maioria simples requerida de 28 votos.

A AMLA supervisionará diretamente cerca de quarenta estabelecimentos de crédito e instituições financeiras consideradas de maior risco, incluindo prestadores de serviços financeiros e criptoativos.

Também terá um papel crucial para evitar a evasão de sanções financeiras, como as adotadas contra a Rússia.