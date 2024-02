Ataque russo deixa três mortos no sul da Ucrânia

Um ataque russo com drones e mísseis provocou três mortes na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, informou a polícia ucraniana na véspera do segundo aniversário do início da invasão executada pela Rússia.

"As tropas russas atacaram Odessa mais uma vez com drones e mísseis", anunciou a polícia ucraniana no Telegram. "Três pessoas morreram no bombardeio", acrescenta a nota.

O ataque também provocou um incêndio em uma infraestrutura civil que já foi controlado, segundo a polícia.