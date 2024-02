Autoridades russas ameaçam enterrar Navalny na prisão onde morreu, segundo assessores

As autoridades russas ameaçam enterrar Alexei Navalny no terreno da colônia penal do Ártico onde morreu, afirmou, nesta sexta-feira (23), a equipe do opositor, que acusa os investigadores de quererem impor um funeral sigiloso.

Mais de 20 personalidades do mundo da cultura da Rússia, críticas do Kremlin, pediram às autoridades que entreguem o corpo de Navalny a seus familiares, que o reivindicam desde que morreu, há uma semana.

"Há uma hora, um investigador ligou para a mãe de Alexei e lhe deu um ultimato: ou aceita um enterro em sigilo, sem ritos públicos, ou Alexei será enterrado na colônia" penal, disse na rede X Kira Yarmish, que era porta-voz de Navalny.