CAS confirma suspensão do Comitê Olímpico Russo decidida pelo COI

Na véspera do aniversário de dois anos da invasão da Ucrânia pela Rússia, a CAS avalia que o COI "não prejudicou os princípios da legalidade, igualdade, previsibilidade e proporcionalidade".

Reunido em Mumbai em 12 de outubro para sua 141ª sessão, o COI alterou a agenda para reagir à decisão unilateral tomada uma semana antes pelo ROC de anexar quatro entidades esportivas ucranianas.

"O COI está satisfeito com a confirmação pelo CAS sobre a decisão do comitê executivo do COI", declarou à AFP um porta-voz da instituição, segundo a qual a anexação decidida pelo ROC "constitui uma infração da Carta Olímpica porque viola a integridade territorial do Comitê Olímpico Ucraniano".

Em 6 de novembro, o Comitê Olímpico Russo recorreu à CAS.

A suspensão do ROC, agora confirmada, é mais uma de uma série de sanções adotadas pelo COI no fim de fevereiro de 2022, pouco depois da invasão da Ucrânia pelo Exército russo: a proibição de organizar competições internacionais em território russo ou em Belarus (aliado de Moscou) e o veto dos símbolos oficiais dos dois países em competições esportivas e pódios.

A medida do COI teve como efeito adicional privar o ROC de financiamento olímpico.