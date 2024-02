Cinema francês celebra Prêmios César sob a sombra das denúncias de violência sexual

A elite do cinema francês ouviu, na sexta-feira (23), em sua cerimônia anual de premiação, a reivindicação da atriz Judith Godrèche, marcada para toda a vida pela relação que manteve, ainda adolescente, com um diretor, pelo fim do "tráfico de meninas" no setor.

A 49ª edição dos prêmios César foi uma profunda homenagem ao cinema feminino, com a diretora Justine Triet, de "Anatomia de uma Queda", como a grande vencedora.

"Por que aceitar que esta arte que nos une seja utilizada por um tráfico ilegal de meninas?", questionou Godrèche, de 51 anos.