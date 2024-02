Com as portas dos EUA fechadas, migrantes haitianos optam pelo 'Sonho Mexicano'

Durante uma conversa com seu pai, Evens faz uma brincadeira perguntando se sua mãe o alimenta bem, e também sobre a situação no Haiti. No México, ele teme não poder fazer nada caso sua família esteja em perigo.

Apesar do sonho em viver nos Estados Unidos, os obstáculos para chegar ao país o levaram a optar pelo "Mexican dream" (sonho mexicano), um termo adotado por ativistas para definir a decisão de milhares de migrantes de ficarem no México diante da impossibilidade de cruzar a fronteira.

Evens Luxama, de 34 anos, está mais preocupado com a situação de seus familiares do que em contar sobre sua vida na Cidade do México.