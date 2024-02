Detentos fogem de prisão militarizada no Equador visitada por jornalistas

Três detentos fugiram da prisão de Latacunga, no centro andino do Equador, que está sob controle militar e havia recebido a visita de um grupo de jornalistas na véspera, informaram as forças armadas nesta sexta-feira (23).

Na madrugada de ontem, "detectou-se a fuga de três presos do Centro de Privação de Liberdade Cotopaxi", também conhecido como Latacunga, indicou o Comando Conjunto das Forças Armadas em comunicado.

O órgão acrescentou que a fuga foi percebida durante o controle diário de segurança realizado por militares, policiais e guardas penitenciários. A prisão tem capacidade para cerca de 4.900 pessoas e uma ocupação de quase 4.300.