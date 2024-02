Diante da crise do custo de vida, gregos compartilham moradia durante a velhice

Membros do coletivo visitaram estruturas similares na Alemanha e na Dinamarca para se informar das "ferramentas necessárias para conseguir fazer isso", explica Filippos Polatsidis, de 38 anos e um dos fundadores do coletivo.

Com 22,7% de seus habitantes com 65 anos ou mais em 2021. a Grécia é o quarto país da União Europeia com a população mais envelhecida atrás da Itália (23,8%), Portugal (23,7%) e Finlândia (23,1%), segundo a agência de estatísticas europeia Eurostat.

Sua taxa de natalidade de 1,43 crianças por mulher em 2021 também coloca o país helênico abaixo da média da UE (1,53), de acordo com a mesma fonte.

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis definiu isso como um "declínio demográfico" que constitui um "perigo nacional".

Para tentar remediar a questão, o governo anunciou um aumento dos bônus por nascimentos a 2.400 euros para o primeiro filho, 2.700 euros para o segundo e 3.000 euros para o terceiro (12.800, 14.400 e 16.000 reais).

Mas os especialistas alertam que as medidas não devem estar apenas dirigidas a aumentar o número de nascimentos.