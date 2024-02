Delegação de Israel chega à França para negociar trégua em Gaza

Türk ressaltou que "o bloqueio e assédio impostos a Gaza constituem um castigo coletivo e também poderiam representar o uso da inanição como método de guerra, ambos crimes de guerra".

Uma fonte do Hamas afirmou que, no fim de janeiro, as partes em conflito discutiram em Paris um plano para uma trégua de seis semanas e a libertação de entre 200 e 300 presos palestinos em troca de entre 35 e 40 reféns israelenses. Também houve negociações no Egito, com a participação do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

bur-bfi/ila/sag/an/fp/aa-lb

© Agence France-Presse