Grupo Vice anuncia centenas de demissões

A Vice, empresa de mídia digital que foi uma das preferidas do público jovem durante anos, anunciou na quinta-feira que não vai publicar mais reportagens em seu principal site e que vai cortar centenas de postos de trabalho.

Com o foco voltado para os 'millennials' e conhecida por suas notícias de vanguarda e pelo conteúdo de estilo de vida, a Vice foi uma das estrelas de uma geração de empresas de mídia digital, mas passou a enfrentar dificuldades com a queda nas receitas de publicidade.

A decisão é a mais recente em setor que enfrenta muitos problemas nos Estados Unidos. No ano passado, o BuzzFeed News encerrou as atividades após 12 anos no mercado.