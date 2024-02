Júri de Nova York considera ex-chefe de lobby das armas responsável em caso de corrupção

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, apresentou uma demanda contra LaPierre e os principais líderes da NRA em agosto de 2020, o que derivou no veredicto desta sexta.

"Em Nova York, você não pode sair impune de corrupção e ganância, não importa o quão poderoso ou influente você pense que é", publicou Letitia no X, antigo Twitter, classificando a decisão como uma grande vitória.

LaPierre e um executivo da NRA desviaram milhões de dólares da organização para bancar uma vida de excessos, que incluía aviões privados, jantares luxuosos e viagens em família às Bahamas, segundo a procuradora.

Fundada há 150 anos, a NRA é a principal promotora do direito de portar armas nos Estados Unidos e, desde a década de 1970, se concentra na luta contra qualquer limitação a esse direito, consagrado na Constituição do país.

Apesar de haver mais armas do que pessoas nos Estados Unidos, as pesquisas têm mostrado reiteradas vezes que a maioria dos americanos deseja maior controle sobre o acesso e o porte, em um país onde os ataques de atiradores são frequentes. Os políticos, no entanto, têm fracassado repetidamente em suas tentativas de reformar a legislação sobre armas.

Entre 2000 e 2012, a NRA e seus aliados na indústria de armas se uniram para investir 80 milhões de dólares (R$ 398,7 milhões, na cotação atual) nas eleições presidenciais e para o Congresso dos Estados Unidos, segundo uma análise do Center for Responsive Politics.