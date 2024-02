Petróleo, cocaína, tripulação fantasma: os mistérios do naufrágio em Trinidad e Tobago

A Agência de Gestão de Emergências de Tobago (TEMA) identificou o navio, sem registro certo, como "Gulfstream", e sua carga seria de areia e madeira.

Também reportou um vazamento de combustível em pleno carnaval, afetando 15 km da costa desta ilha que depende principalmente do turismo.

O governo ativou um plano de limpeza com cerca de 1.000 voluntários.

Essa foi a primeira versão. O chefe de governo, Keith Rowley, sugeriu então que poderia ser uma situação "ilícita".

- Segundo navio -

Uma semana depois, o governo afirmou que duas embarcações estavam envolvidas no incidente, que o Gulfstream estava sendo rebocado por um navio do Panamá, o "Solo Creed", com destino à Guiana.