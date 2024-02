Putin felicita os 'heróis' que lutam na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou nesta sexta-feira os "autênticos heróis do povo" que lutam na Ucrânia, em um discurso por ocasião do Dia dos Defensores da Pátria, na véspera do aniversário de dois anos do início da ofensiva de Moscou no país vizinho.

"Nos últimos anos, as empresas do complexo militar-industrial multiplicaram a produção e o fornecimento de armas às tropas", celebrou o chefe de Estado russo em um vídeo divulgado pela presidência.

