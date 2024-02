Suspeito do caso Maddie McCann fica em silêncio em julgamento por outros crimes

O principal suspeito do desaparecimento, em 2007, da menina britânica Madeleine McCann em Portugal ficou em silêncio, nesta quinta-feira (23), no segundo dia de seu julgamento por supostos estupros e agressões sexuais distantes do famoso caso.

Christian Brückner, um alemão de 47 anos, é julgado por agressões sexuais e estupros cometidos entre os anos 2000 e 2017 em Portugal.

O julgamento começou na semana passada em Brunswick, no norte da Alemanha, mas foi adiado depois que a defesa plantou dúvidas sobre a imparcialidade de uma juíza. O julgamento foi reaberto nesta sexta-feira com um novo juiz consultor.