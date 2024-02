Bombardeios israelenses em Gaza antes de negociações para trégua com o Hamas

O projeto apresentado por Netanyahu, no entanto, não faz referência à criação de um Estado palestino independente e inclui, entre outras prerrogativas, a liberdade para o Exército israelense operar "em toda Faixa de Gaza, sem limite de tempo".

O enviado da Casa Branca, Brett McGurk, se reuniu durante a semana em Tel Aviv com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, depois de conversar no Cairo com outros mediadores que se encontraram com o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

Uma fonte do movimento islamista afirmou que o novo plano de trégua propõe um cessar-fogo de seis semanas e a troca de entre 200 e 300 presos palestinos por 35 a 40 reféns israelenses.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou na quinta-feira que as negociações estavam em um bom caminho e Benny Gantz, integrante do gabinete de guerra israelense, mencionou os primeiros indícios da "possibilidade de avanços".

burs-dv/it/sag/an/fp

© Agence France-Presse