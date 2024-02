EUA e Reino Unido atacam 18 alvos huthis no Iêmen

"Os mais de 45 ataques realizados pelos huthis contra embarcações comerciais e militares desde meados de novembro constituem uma ameaça para a economia mundial, assim como para a segurança e a estabilidade na região, e exigem uma resposta internacional", diz a nota.

A emissora de TV Al Masirah, dirigida pelos huthis, informou sobre "uma série de incursões na capital, Saná", enquanto os correspondentes da AFP nesta cidade controlada pelos rebeldes no oeste do Iêmen disseram ter ouvido explosões fortes.

O porta-voz militar huthi, Yahya Saree, prometeu, em um comunicado nas redes sociais, que "fariam frente à escalada americano-britânica com mais operações militares (...) contra todos os alvos hostis nos mares Vermelho e Arábico".

A operação deste sábado ocorre depois que vários navios mercantes foram atacados esta semana na região, entre eles o Rubymar, carregado com fertilizantes, cuja tripulação teve que abandonar após ser impactado no domingo e começar a naufragar.

Além das operações conjuntas com o Reino Unido, os Estados Unidos também têm lançado ataques unilaterais contra posições e armamentos huthis, alegando autodefesa.

"Os Estados Unidos não vão hesitar a tomar medidas, segundo seja necessário, para defender vidas e o livre fluxo do comércio em uma das vias navegáveis mais críticas do mundo", disse o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, em um comunicado publicado após os ataques.