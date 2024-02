G7 denuncia apoio de Irã e China à guerra da Rússia na Ucrânia

O G7, grupo das principais potências ocidentais, denunciou, neste sábado (24), o apoio de Irã e China à guerra da Rússia na Ucrânia, coincidindo com o segundo aniversário do início da invasão da ex-república soviética pelas tropas russas.

"Pedimos ao Irã que pare de apoiar o exército russo", declararam, em nota conjunta, os líderes de Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, expressando, ainda, sua "preocupação com as transferências para a Rússia, por parte de empresas chinesas (...), de componentes para armas e equipamento para produção militar".

A Coreia do Norte também foi alvo das críticas do G7, que condenou "energicamente as exportações norte-coreanas e o fornecimento de mísseis balísticos norte-coreanos à Rússia" e pediu a "cessação imediata de tais atividades".