Zelensky pede a aliados do G7 que entreguem ajuda militar 'a tempo'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, neste sábado (24), aos seus aliados ocidentais que entreguem ajuda militar "a tempo" durante uma reunião virtual do G7 das maiores potências ocidentais, no dia em que a invasão russa completa dois anos.

"Sabem muito bem do que necessitamos para proteger nossos céus, para reforçar nosso Exército terrestre, do que necessitamos para apoiar e continuar nossos êxitos no mar", declarou Zelensky aos governantes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

"E sabem perfeitamente do que necessitamos a tempo, e contamos com vocês", insistiu.