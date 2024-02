Real Madrid vence Sevilla (1-0) de Sergio Ramos com gol de Modric no fim

O Girona (3º) tem a chance de recuperar a segunda colocação nesta segunda-feira, caso pontue no duelo contra o Rayo Vallecano (14º).

Enquanto aguarda essa partida, o time revelação do campeonato ficou a nove pontos do primeiro colocado.

Antes do gol de Modric, o Real Madrid havia tido um gol de Lucas Vázquez anulado aos 10 minutos e o uruguaio Fede Valverde mandou a bola na trave no início do segundo tempo (49'), num jogo sem grandes oportunidades.

- De volta para 'casa' -

Para além do resultado e do jogo, a noite será lembrada pela presença no gramado do Bernabéu de Sergio Ramos, que voltou a jogar quatro anos depois no estádio onde se tornou ídolo por sua longa passagem pelo Real Madrid (2005-2021).

O último jogo nesse estádio foi em março de 2020, contra o Barcelona, às vésperas do intervalo devido à pandemia de covid-19. Quando o futebol recomeçou com jogos sem torcedores, o Real Madrid se transferiu para as suas instalações em Valdebebas enquanto realizava obras no Bernabéu.