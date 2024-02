Eleições legislativas em Portugal podem ter guinada à direita

Liderada por Luis Montenegro, o PSD, principal partido de oposição, continua à frente do Chega nas pesquisas, com quase 30% das intenções de voto e uma pequena vantagem sobre o Partido Socialista (PS).

A duas semanas das eleições, as principais dúvidas são saber se a centro-direita vai liderar os resultados e até que ponto dependerá do apoio do Chega para governar.

Montenegro, candidato da Aliança Democrática (AD), formada com dois pequenos partidos conservadores, já descartou qualquer acordo com a extrema-direita e espera formar uma maioria estável com a ajuda da legenda Iniciativa Liberal (IL).

O sucessor do primeiro-ministro António Costa como líder dos socialistas, Pedro Nuno Santos, já afirmou que não pretende atuar contra a formação de um governo minoritário de centro-direita.

No poder desde o final de 2015, António Costa conquistou uma vitória histórica nas eleições legislativas de janeiro de 2022, mas sua maioria absoluta se revelou muito instável.

Apesar de um balanço marcado pelo saneamento das finanças públicas e uma relativa saúde econômica, o Executivo sucumbiu a uma série de escândalos e demissões.