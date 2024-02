Festival de Berlim é acusado de ajudar a propagar o antissemitismo

O prefeito se referiu, sobretudo, às opiniões expressas durante a cerimônia de entrega dos prêmios do festival, na noite de sábado, por cineastas que acusaram Israel de "genocídio" por seus bombardeios na Faixa de Gaza, que deixaram quase 30.000 mortos - sobretudo civis -, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, no poder em Gaza.

Ao contrário, estes diretores omitiram que a ofensiva israelense foi provocada por um ataque de milicianos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que provocou a morte de pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis.

Um deles foi o diretor de cinema americano Ben Russell, que usou um lenço palestino e acusou Israel de genocídio.

Por sua vez, o documentarista palestino Basel Adra, que recebeu um prêmio por um filme sobre as expulsões de palestinos na Cisjordânia ocupada, acusou Israel de "massacrar" a população palestina e criticou as vendas de armas da Alemanha para Israel.

Suas declarações foram aplaudidas pelo público presente na sala.

Uma dirigente do Partido Social-democrata, do chefe de governo, Olaf Scholz, Helge Lindh, qualificou de "chocante" o aplauso do público.