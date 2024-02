Liverpool vence Chelsea (1-0) na prorrogação e conquista Copa da Liga Inglesa

Jürgen Klopp, que anunciou recentemente que não continuará no comando do Liverpool no final da atual temporada, inicia assim a reta final com o pé direito, na qual espera se despedir em grande estilo.

"O melhor de tudo é que merecemos. Não poderia estar mais orgulhoso dos meus jogadores. Foi ótimo", comemorou o técnico alemão.

Logo após o apito final, o primeiro gesto de Klopp foi abraçar Ryan Gravenberch, que se lesionou na primeira meia hora. Foi mais um revés para uma equipe que sofre com uma praga de lesões.

O Liverpool tem vários jogadores importantes machucados: o goleiro brasileiro Alisson Becker, o meia húngaro Dominik Szoboszlai além dos atacantes, o egípcio Mohamed Salah, o uruguaio Darwin Núñez e o português Diogo Jota.

Por esta razão, o banco de reservas estava ocupado por vários jogadores jovens, ou muito jovens, como Trey Nyoni (16 anos), Jayden Danns (18 anos) e James McConnell e Bobby Clark (ambos de 19 anos).

- Pochettino terá que esperar -

O Chelsea, que atualmente é apenas o décimo primeiro na classificação da Premier League, perdeu uma das duas oportunidades de salvar a temporada com um título.