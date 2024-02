'Não podemos concordar' com afastamento de 'opositores', diz Bolsonaro a apoiadores

Vestindo camiseta da seleção brasileira, Bolsonaro falou diante de milhares de seguidores, também vestidos de verde e amarelo, atendendo a seu pedido. Eles ocuparam mais de seis quarteirões da Avenida Paulista, constatou a AFP.

O ex-presidente convocou a manifestação pelas redes sociais para repudiar as suspeitas golpistas contra ele e dar uma demonstração de força como líder da oposição.

Em seu discurso, voltou a se dizer perseguido, especialmente desde que seu mandato terminou, em 2022.

"Busco a pacificação, passar a borracha no passado e buscar a maneira de nós vivermos em paz", ressaltou.

Bolsonaro convocou seus apoiadores para uma "manifestação pacífica em defesa do Estado democrático de direito", para se defender de "todas as acusações" contra ele, incluídas as suspeitas de ter participado de um plano de golpe de Estado para se manter no poder.

O ex-presidente, que se manteve em silêncio na quinta-feira, ao ser interrogado pela Polícia Federal, voltou a negar qualquer tentativa de golpe diante de seus apoiadores.