Países oeste-africanos suspendem sanções contra Guiné, Mali e Níger

Burkina Faso, que faz parte dos quatro países chefiados por regimes militares após a deposição de seus presidentes desde 2020, e também submetido a sanções, não foi mencionado no comunicado.

As medidas a favor de Guiné e Mali, embora decididas no sábado, não foram mencionadas no discurso de encerramento da cúpula pelo chefe da Cedeao, Omar Alieu Touray, mas constam do comunicado final.

A Nigéria atualmente ocupa a presidência rotativa da Cedeao.

