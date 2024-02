Presidente de Belarus anuncia que disputará a reeleição em 2025

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, anunciou que disputará as eleições de 2025 no país, que neste domingo (25) celebra uma votação parlamentar que a oposição chama de farsa.

Belarus, vizinho e aliado da Rússia, celebra sua primeira votação nacional desde os grandes protestos que abalaram o país após as eleições presidenciais de 2020, vencidas por Lukashenko.

"Comunico que me apresentarei às eleições (de 2025)", declarou Lukashenko, em um canal de redes sociais administrado por sua equipe. Se completar outro mandato, ele totalizará 36 anos no poder.