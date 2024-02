Vitória da Ucrânia depende do apoio do Ocidente, afirma Zelensky

Ucrânia e Rússia sempre se negaram a revelar o balanço de perdas militares.

Ao ser questionado se conversaria com Putin, Zelensky respondeu: "Você consegue falar com uma pessoa surda? É possível falar com um homem que mata seus oponentes", em referência à morte na semana passada, na prisão, de Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo.

