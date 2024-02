Vitória da Ucrânia sobre a Rússia depende de apoio ocidental, diz Zelensky

A Presidência confirmou à AFP que Zelensky se referia a vazamentos de informação. O presidente disse que para evitá-los no futuro, seus comandantes militares estavam elaborando vários planos de estratégia para este ano.

O presidente assegurou que os atrasos na entrega de armas contribuíram para o fracasso de sua contraofensiva, durante a qual o exército ucraniano esgotou seus recursos, sem conseguir libertar as regiões ocupadas pela Rússia.

Atualmente, as forças de Kiev enfrentam uma situação extremamente difícil no front e após quatro meses de intensos combates, foram obrigadas a se retirar da cidade de Avdiivka, no leste do país.

Os soldados de Moscou pressionam cada vez mais nos fronts sul e leste, mas sem conseguir grandes avanços.

O papa Francisco mencionou, neste domingo, o "martirizado povo ucraniano" e pediu que seja encontrada uma solução diplomática para uma "paz justa e duradoura".

A Ucrânia continua sendo alvo de bombardeios russos diários. Na madrugada deste domingo, um ataque deixou um ferido em Kostiantynivka, no leste, e causou danos a vários edifícios, segundo a polícia.