Agricultores mostram força em protesto durante reunião da UE

Exigem, entre outras coisas, o fim definitivo das negociações comerciais com os países do Mercosul, depois que a Comissão simplesmente reconheceu que, "atualmente, não se dão as condições" para conclui-las.

Adoración Blanque, presidente da organização ASAJE em Almeria, na Espanha, disse à AFP que, com a PAC atual, existem "tantas travas burocráticas que sequer chegamos a cumpri-las, são tantas exigências e burocracia que nós agricultores não podemos continuar produzindo".

Para a produtora rural Marieke Van de Vivere, a carga burocrática é excessiva.

"Quando um de nossos cavalos faz cocô, temos que informar quanto ele fez, o que acontece com esse cocô, para onde vai e quando. É muito louco para poder explicar", queixou-se.

Os produtores agropecuários também consideram insuficiente a proposta da Comissão de limitar determinados segmentos das importações agrícolas da Ucrânia, que se beneficiam de isenção tarifária como parte do apoio dado ao país após a invasão da Rússia.

Este aspecto é particularmente sensível na Polônia, onde produtores agrícolas bloqueiam a entrada dos cereais ucranianos e chegaram a espalhar nas vias uma carga de aproximadamente 160 toneladas de milho provenientes da ex-república soviética.