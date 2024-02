Asteroide Dimorphos, desviado em 2022, é um aglomerado de detritos

O asteroide desviado, com cerca de 160 metros de diâmetro, deu uma volta completa em seu irmão, cujo diâmetro é de 800 metros, em pouco menos de 12 horas.

O tempo de cada volta foi reduzido em mais de meia hora após o impacto do DART, conforme testemunhado por um microssatélite italiano que acompanhou a missão, e cujas observações são recolhidas da Terra por telescópios.

Sabina Raducan, especialista em pequenos corpos celestes da Universidade de Berna, na Suíça, acabou de publicar um estudo na Nature Astronomy explicando que estes dados "sugerem que Dimorphos é um aglomerado de detritos".

"De acordo com as simulações, Dimorphos era uma 'estrutura' muito fácil, que ofereceu muito pouca resistência" ao impacto de DART e seus 610 kg, explica à AFP o co-autor do estudo, Patrick Michel, astrofísico do Observatório da Costa Azul.

Tal fragilidade possibilitou que a colisão, "em vez de criar uma cratera com cerca de dez metros de diâmetro, provocou uma deformação completa do corpo" celeste, acrescentou.

- Um aglomerado de detritos -

Os cientistas esperam que a sonda HERA, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), que deve alcançar Dimorphos em 2026, examine o asteroide com meios técnicos mais avançados.