Biden e Trump viajam à fronteira com o México no mesmo dia

- Área 'mais fraca' de Biden -

O projeto de lei estabelece uma "Autoridade de Emergência de Fronteira", que permite ao presidente e ao secretário de Segurança Nacional proibir temporariamente que as pessoas solicitem asilo, com exceções limitadas, quando a fronteira com o México estiver sobrecarregada.

O texto também endurece o padrão das chamadas "entrevistas de medo credível", nas quais é avaliada a possibilidade de a pessoa ser perseguida ou torturada se voltar para seu país.

Além disso, teoricamente reduz o processo de solicitação dos atuais 5 a 7 anos para seis meses.

De acordo com uma pesquisa recente, os americanos estão mais preocupados com a imigração ilegal durante o mandato de Biden do que nas duas últimas administrações.

Revela que a maioria dos americanos agora apoia a construção de um muro na fronteira, uma das políticas emblemáticas de Trump.