Do lixo à sala de aula: crianças de Bogotá voltam à escola

- "Coisa de rico" -

O prédio preto e laranja onde funciona o colégio tem quatro andares e capacidade para cerca de 150 alunos. A admissão é gratuita, mas as crianças precisam passar por um processo seletivo de duas semanas, cujos critérios são "aptidão, curiosidade e nível de vulnerabilidade".

A escola do Quênia, uma das primeiras da Still I Rise, está prestes a receber a certificação International Baccalaureate (IB), um selo que indica algumas das melhores instituições de ensino primário e secundário do mundo. A expectativa é que a de Bogotá siga os mesmos passos.

"Queremos pegar essa metodologia dos colégios de elite e oferecer para crianças que não poderiam pagar", afirma Nicolo Govoni, presidente da ONG.

Em Bogotá, uma escola privada como essa custa cerca de 1.000 dólares (R$ 4.990, no câmbio atual) por mês. Essa cidade de 8 milhões de habitantes tem apenas nove colégios públicos com certificado IB.

Para sair da pobreza na Colômbia, um dos países mais desiguais do mundo, são necessárias cerca de 11 gerações (mais de 300 anos), de acordo com dados de 2018 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.