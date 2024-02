Dois pré-candidatos à mesma Prefeitura são assassinados no México

Dois pré-candidatos à Prefeitura do município de Maravatío, no estado mexicano de Michoacán (oeste), foram assassinados na segunda-feira em diferentes incidentes, informou o Ministério Público regional nesta terça-feira (27).

A primeira vítima foi Miguel Ángel Reyes Zavala, médico que aspirava obter a candidatura do partido Morena - do presidente Andrés Manuel López Obrador - a prefeito do município, e que foi atacado a tiros na tarde de segunda-feira quando estava em seu veículo, indicaram fontes militares e policiais.

O ataque ocorreu quando ele estava "estacionado nos fundos da clínica San Rafael, onde trabalhava", localizada no bairro Rancho La Huerta, no centro de Maravatío, informou o MP de Michoacán em comunicado na noite de segunda-feira.