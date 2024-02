EUA elogia reforma da Autoridade Palestina após renúncia de premiê

Os Estados Unidos elogiaram as reformas da Autoridade Palestina como um passo adiante para a reunificação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, esta última devastada pela guerra, após a renúncia de seu primeiro-ministro.

"Damos as boas-vindas às medidas adotadas pela AP para se reformar e revitalizar", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, à imprensa, usando as iniciais em inglês da Autoridade Palestina.

Miller disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, incentivou a Autoridade Palestina "a adotar essas medidas" durante as discussões com o presidente Mahmoud Abbas.