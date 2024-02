França começa a experimentar uniforme nas escolas públicas

A França começou a experimentar, nesta segunda-feira (26), o uso do uniforme em algumas escolas públicas, uma promessa polêmica do presidente Emmanuel Macron para reforçar a autoridade da escola, e que, caso funcione, quer tornar obrigatória em 2026.

Quatro escolas da cidade de Béziers, no sul da França, foram as primeiras a obrigar os seus alunos a usar uniforme, uma vestimenta que nunca foi obrigatória no país, exceto em alguns territórios ultramarinos.

"Muitas vezes me diziam: 'Nossa, está tão feia, não se veste da mesma maneira'. Me doía um pouco. Pelo menos teremos a mesma saia, a mesma blusa, os mesmos blazers e as outras coisas", disse Alexia, aluna da escola de ensino fundamental La Chevalière.