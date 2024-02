Governo da Colômbia e ELN retomam diálogos de paz (comunicado conjunto)

O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciaram, nesta segunda-feira (26), em Havana, que "assumiram compromissos para o bom desenvolvimento do processo de paz", dias depois que a guerrilha declarou uma "congelamento" das negociações.

"Continuaremos com as atividades previstas nos acordos. Faremos uma avaliação das gestões e compromissos durante o sétimo ciclo", que acontecerá na Venezuela em abril, disseram as partes em um comunicado após uma reunião de dois dias na capital cubana.

