Israel bombardeia o leste do Líbano pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza

O Exército israelense confirmou o ataque no leste do Líbano.

A região de Baalbek, próxima da fronteira com a Síria, é um reduto do Hezbollah, onde tem uma grande presença militar.

Este bombardeio é o primeiro contra o Hezbollah fora da região do sul do Líbano, na fronteira com Israel, onde acontecem trocas de tiros diárias entre o grupo pró-Irã e o Exército israelense desde o início da guerra em Gaza.

No início de janeiro, um bombardeio israelense perto de Beirute matou o número dois do Hamas, Saleh al Aruri.

str-lar/es/zm/fp/aa

© Agence France-Presse