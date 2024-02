Mais de dois milhões de cabeças de gado morrem devido ao frio extremo na Mongólia

Mais de dois milhões de cabeças de gado morreram na Mongólia devido ao frio extremo, informou um funcionário do governo nesta segunda-feira (26).

Este país sem litoral enfrenta um inverno (no hemisfério norte) muito rigoroso entre dezembro e março, com temperaturas que chegam a -50ºC em algumas áreas.

Nos últimos meses, as condições foram mais severas do que o comum com nevascas muito intensas, segundo um relatório recente da ONU.