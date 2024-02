Nadador francês consegue nadar 1 km nas águas geladas antárticas

O nadador francês Stève Stievenart, apelidado de "a Foca" e especialista em travessias no Canal da Mancha, anunciou nesta segunda-feira (26) que completou um novo desafio: nadar por um quilômetro na Antártica, com a temperatura da água a 1º C.

Acompanhado de outros nadadores, o homem de 46 anos e residente na localidade francesa de Wimereux (norte), nadou no sábado "um quilômetro perto de Port Lockroy, base científica inglesa, em águas a 1º C e temperatura exterior de 0º, com o tempo de 19 minutos e 46 segundos", informou em um comunicado.

"Gostei muito, apesar das mãos e dos pés terem inchado rapidamente e de ter sido doloroso", acrescentou Stievenart, semanas depois de ter anunciado em uma entrevista à AFP que queria realizar esta travessia.