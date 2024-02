ONU teme por civis de Gaza com anunciada ofensiva de Israel em Rafah

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que os representantes de Israel, Estados Unidos, Egito e Catar, que se reuniram em Paris, "chegaram a um entendimento" sobre quais deveriam ser "os contornos básicos" de um acordo sobre reféns para "um cessar-fogo temporário".

De acordo com uma fonte do Hamas, classificado como "terrorista" por EUA, Israel e União Europeia, o plano inclui uma trégua de seis semanas e uma troca de 200 a 300 prisioneiros palestinos por 35 a 40 reféns, assim como a entrada de grande quantidade de ajuda humanitária.

A guerra também aumentou a tensão na fronteira entre Israel e Líbano, cenário de trocas de disparos diárias entre o Exército israelense e o movimento pró-Irã Hezbollah, aliado do Hamas. Nesta segunda-feira, as tropas de Israel bombardearam alvos do grupo xiita no leste do país, muito distante da fronteira.

O Hezbollah anunciou nesta segunda-feira que lançou 60 foguetes contra uma base militar israelense no planalto ocupado do Golã, em resposta aos bombardeios israelenses no leste do Líbano.

A formação pró-Irã afirmou, em comunicado, que "lançou 60 foguetes do tipo Katiusha contra a base de Nafah" e que o fez "em resposta" aos bombardeios que Israel realizou nesta segunda-feira perto de Baalbek, no vale oriental de Beca, que matou dois de seus combatentes.

