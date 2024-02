Premiê tenta conter escândalo de corrupção que sacode a Espanha

O assunto é delicado uma vez que Ábalos foi durante anos parte do círculo próximo de Pedro Sánchez e um dos poucos dentro do partido que se manteve leal a ele depois que foi deposto como líder do PSOE em 2016, após resultados eleitorais desastrosos.

Reeleito como secretário-geral do partido em 2017 pelos militantes, Sánchez promoveu Ábalos a número três dos socialistas e o nomeou ministro quando assumiu a chefia de governo em meados de 2018.

- Três apartamentos em Benidorm -

Uma pessoa de confiança de Ábalos, Koldo García, foi detido na quarta-feira passada pela polícia, que suspeita que ele recebeu comissões ocultas em contratos de venda de máscaras à administração pública durante a pandemia de covid-19.

García, assessor de Ábalos e que sempre aparecia em fotos ao seu lado, é acusado de ter se valido de sua posição para obter contratos de venda de máscaras no pior momento da pandemia, em benefício de uma empresa que em seguida lhe pagava comissões.

Estas revelações dominaram a atualidade política e o noticiário desde a semana passada.