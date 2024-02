Quatro adolescentes são condenados por abuso sexual em centro católico da Venezuela

Quatro adolescentes foram condenados a penas entre oito e dez anos de prisão por um caso de abuso sexual em um seminário na Venezuela, informou o Ministério Público nesta segunda-feira (26).

Dois menores de 17 anos foram condenados a dez anos de prisão "pela responsabilidade no abuso sexual cometido contra um jovem de 14 anos" no Seminário Diocesano Santo Tomás de Aquino, no estado de Táchira (oeste, fronteira com a Colômbia), enquanto outros dois, de 17 e 16 anos, deverão cumprir oito anos de reclusão pela "cooperação" no crime, segundo a nota do Ministério Público.

A denúncia foi apresentada no dia 3 de junho pela própria instituição de formação católica. Os quatro condenados, assim como a vítima, eram estudantes do centro.