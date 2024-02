Tribunal iraniano muda penas de prisão de cantor para detenção domiciliar

Um tribunal iraniano alterou a pena de prisão imposta ao cantor pop Mehdi Yarrahi, condenado por uma canção que critica o rigoroso código de vestimenta para as mulheres na República Islâmica, para detenção domiciliar, anunciou a advogada do artista.

"Devido à doença do meu cliente e à necessidade de tratamento médico, a sentença de uma no de prisão foi substituída por detenção domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica", afirmou a advogada Zahra Minouei na rede social X.

Ela informou que a medida está em vigor desde 20 de fevereiro, após o pagamento de um depósito de 270.000 dólares.