UE exigirá que bancos do bloco ofereçam transferências instantâneas

A União Europeia adotou uma regulamentação nesta segunda-feira (26) que exigirá aos bancos do bloco que ofereçam transferências instantâneas a todos os países da zona do euro a partir de 2025, com a mesma tarifa das transferências locais.

Segundo as novas regras, seria possível realizar transferências monetárias em 10 segundos ou menos em qualquer momento do dia, mesmo fora do horário comercial, no próprio país e para qualquer outro membro da UE.

O Parlamento Europeu autorizou o projeto em 7 de fevereiro.