Venezuela, Haiti, créditos de carbono: pontos-chave da cúpula da Caricom

A paz entre Guiana e Venezuela em meio à disputa pelo território do Essequibo, a segurança no combalido Haiti e os créditos de carbono: estes são os pontos-chave da agenda da cúpula de chefes de governo da Comunidade do Caribe (Caricom), reunidos desde domingo (25) em Georgetown.

O bloco caribenho, majoritariamente de língua inglesa e culturalmente afastado dos demais países da América Latina, reúne-se na capital da Guiana até quarta-feira (28), dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegará como "convidado especial".

- "Modelo" para o mundo -

No fim de sua gestão na presidência da Caricom, o primeiro-ministro da República Dominicana, Roosevelt Skerrit, comemorou com "imenso orgulho" o resultado da reunião entre os presidentes da Venezuela e Guiana, Nicolás Maduro e Irfaan Ali, em dezembro, para garantir a paz diante do temor regional por um conflito em torno da questão de Essequibo, território rico em petróleo.