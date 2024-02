Benin anuncia envio de tropas ao Haiti e Caricom comemora

Com pelo menos 806 pessoas assassinadas, feridas ou sequestradas em janeiro e cerca de 300 membros de gangues mortos ou feridos, o início de 2024 foi particularmente violento no Haiti, conforme denunciou no começo de fevereiro o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas.

str-jt/mar/ic/mvv

© Agence France-Presse