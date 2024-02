Biden pede aprovação de ajuda à Ucrânia para evitar consequências 'nefastas'

- 'Perder a guerra' -

Biden se reuniu com Johnson e seu colega democrata Hakeem Jeffries, bem como com o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, e o líder da oposição, Mitch McConnell.

"Houve consenso naquela sala: Zelensky e a Ucrânia perderão a guerra" sem ajuda, disse Schumer.

O veterano senador, que visitou recentemente a Ucrânia, reconheceu que foi a reunião no Salão Oval "mais intensa" de sua carreira.

Biden incluiu uma série de reformas na fronteira no pacote, mas ainda assim os republicanos resistem, muitos deles influenciados por Trump.

Os conservadores estão sob a pressão do ex-presidente, que se opõe a seguir estendendo a mão aos democratas sem que o país aborde seu principal tema de campanha: a travessia de migrantes na fronteira com o México.