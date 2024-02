Congresso Mundial de Telefonia Móvel traz inúmeras inovações

Por enquanto, a Samsung não fornece mais detalhes sobre o alcance de suas aplicações, mas adianta que poderia ser útil no campo da saúde.

"Um dos maiores desafios enfrentados hoje pelo setor da saúde é a fragmentação dos dados", indicou o grupo, e o anel poderia coletar informações precisas sobre o usuário, como seu estado de sono ou sua frequência cardíaca, usando sensores discretos.

- Um pastor alemão robótico -

Ele oferece a pata, faz movimentos caninos e pode subir e descer escadas. Desenvolvido pelo fabricante chinês de smartphones Tecno Mobile, o robô "Dynamic 1" utiliza "inteligência artificial" e "algoritmos avançados" para simular um cão, segundo a empresa.

Equipado com microfones, sensores ópticos e um sistema de iluminação na altura dos olhos, este pequeno robô preto com um olhar inspirado no pastor alemão pode reconhecer a voz de seu dono.

Segundo a Tecno, também é possível dar ordens a ele por meio do smartphone.